رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا يمثل ثلاثة مستشفيات تركية كبرى.

طرابلس 16 يناير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفدا تركيا يمثل ثلاثة مستشفيات كبرى باسطنبول.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي مع الوفد التركي، مسألة الالتزامات المالية المترتبة على الدولة الليبية لمصلحة المستشفيات التركية التي تعمل في مدينة اسطنبول، والتي يعود تاريخها إلى عام 2013.

واقترح رئيس المجلس حلاً لمشكلة الالتزامات العالقة، داعياً الوفد التركي إلى دراسته مع المختصين الليبيين.

وأبدى السراج حرصه على استمرار التعاون بين قطاع الصحة الليبي والمستشفيات التركية، مؤكدا ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة بحيث لا يقع ضرر على الطرفين.

ومن جانبهم أكد أعضاء الوفد التركي، أن مستشفياتهم واصلت استقبال الجرحى والمرضى الليبيين الذين تمت إحالتهم من قبل اللجان الطبية الليبية، رغم عدم دفع مستحقاتهم، انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين.



وأعرب السراج عن شكره للوفد التركي على ما أبدوه من تفهم للظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، مؤكدا أن هناك جهود كبيرة تبذل لتعود الأمور إلى طبيعتها بحيث تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه كل من وقف معها خلال الأزمة الراهنة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي ومدى مساهمة تركيا في برنامج توطين العلاج في ليبيا، وتزويد المستشفيات الليبية بالكوادر الطبية والكوادر المساعدة إضافة إلى الاستثمارات الجديدة في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وإدارة المستشفيات.

وأبدى أعضاء الوفد التركي، استعداد المستشفيات التركية لتقديم كل ما تحتاجه ليبيا من مساعدة للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد.

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