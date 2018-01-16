الرقابة الادارية تلزم المصارف التجارية بـ"إعلان واضح" عن أسعار خدماتها المصرفية.

طرابلس 16 يناير 2018 (وال) - ألزمت هيئة الرقابة الإدارية كافة المصارف التجارية بالإعلان عن أسعار العمولات والخدمات المصرفية في مكان بارز وبشكل واضح في جميع فروع الوكالات التجارية العامة منها والخاصة.

وقالت الهيئة انها لاحظت مؤخرا وجود تفاوت كبير في قيمة أسعار بعض الخدمات المصرفية ما بين المصارف التجارية، الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في المصارف.

وأكدت الهيئة أنها ستخضع جميع المصارف وفروعها لمهام تفتيشية دورية للتأكد من مدى التزامها بهذا الاجراء.

ونبهت هيئة الرقابة الادارية أنه في حال تبين عدم التزام اي من المصارف بهذا الاجراء ستتطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب إحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن قانون المصارف وتعديله.

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