شركة الكهرباء تدعو الإعلاميين والمثقفين إلى المساهمة في خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - التقى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة الرئيسية بطرابلس، نخبة من الاعلاميين والمثقفين والفنانين، في إطار الخطة التي وضعتها الشركة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وطالب المدير التنفيذي للشركة، الإعلاميين والمثقفين والفنانين بالمساهمة مع الشركة في توعية المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية كل في مجاله، وتوضيح الظروف التي تمر بها الشركة وخاصة توقف مشاريع انتاج الطاقة والتعديات على الشبكة العامة وخطوط نقل الطاقة والمشاكل الفنية في بعض المحطات.

وأكد المدير التنفيذي، أهمية دور الاعلاميين والمثقفين والناشطين وقدرتهم على التأثير والتوعية والإرشاد في استهلاك الطاقة الكهربائية لا سيما في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإذاعية المسموعة والمرئية والصحافة بأنواعها.

وقدم المهندس علي ساسي خلال اللقاء، عرضا عن الوضع العام للشركة خلال الفترة الحالية والصعوبات التي تواجهها من بينها العجز في توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجات كافة المدن والمناطق الليبية.

وأوضح ساسي أن العجز في توليد الطاقة الكهربائية يصل حاليا إلى 1300 ميغاوات، حيث تبلغ قدرة الشركة حاليا على توليد الطاقة لا يتجاوز 5700 ميغاوات في وقت مطلوب منها انتاج ما يزيد عن 7000 ميغاوات لسد الاحتياجات من الطاقة خاصة في أوقات الذروة.

وأشار إلى عدد من الاستراتيجيات التي وضعتها الشركة لحل مشكلة العجز في توليد الطاقة من بينها تفعيل عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها قبل عام 2011 وهي محطات غرب طرابلس والخليج الزويتينة واوباري، والاتفاق مع بعض الشركات المنفذة للعودة إلى ليبيا لاستكمال تلك المشروعات.

وقام الإعلاميين عقب اللقاء بجولة في مركز التحكم الوطني والجهوي رفقة عدد من المهندسين ومدراء الإدارات، واستمعوا لشروح حول سير العمل بالمركز وبرنامج طرح الأحمال الذي تقوم به الشركة العامة للكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة العامة.

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