رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الفني بمطار معيتيقة.

طرابلس 16 يناير 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ظهر اليوم الثلاثاء، مع المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال.

وخُصِّص الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لتقييم الوضع الفني لمطار معيتيقة الدولي بعد الأحداث التي شهدها أمس الإثنين، وخلفت أضرارًا مادية وتسببت في وقف الرحلات الجوية من المطار.

واستعرض الاجتماع حجم الأضرار التي لحقت بمباني ومرافق المطار وعدد من الطائرات، ومناقشة الإجراءات التي أُقرت لاستئناف الحركة الجوية في أسرع وقت ممكن.

..(وال)..

