شركة البريقة لتسويق النفط تفيد أن شح الوقود في مناطق ومدن الجنوب يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الشركة.





طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - أفادت شركة البريقة لتسويق النفط أن

شح الوقود في مناطق ومدن الجنوب يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة شركة

البريقة وأن تلك الاسباب تتلخص في عدم تآمين الطرقات وتوفير الحماية

اللازمة للإمدادات ، حيث تتعرض سيارات الوقود للتهديد والسطو والسرقة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم

الثلاثاء : أن مجلس ادارة الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط قاما بمخاطبة

جهات الإختصاص لتوفير الحماية وتفعيل الدور الآمني والضبطي على الطرقات

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وجددت الشركة مناشدتها لوزارات الدفاع والداخلية والحكم المحلي

بالتدخل السريع لحلحلة هذا الآمر وكذلك دعوة وزارة الإقتصاد للإسراع في

إتخاذ اللازم بشآن مشكلة شركات وجمعيات النقل.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن أرصدة المنتجات النفطية بالمستودعات

والإمدادات تسير بشكل إعتيادي في كل المناطق بإستثناء مناطق الجنوب ..

مشيرة إلى أن المهام الموكلة إليها هي تخزين ومناولة المحروقات فقط داخل

المستودعات ، وإن عمليات النقل والتوزيع لمحطات الوقود مهمة شركات

التوزيع الراحلة الشرارة الذهبية ليبيا نفط والطرق السريعة .

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