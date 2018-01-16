ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار.





لندن 16 يناير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتظل قرب

أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة مدعومة

بتراجع الدولار إلى أدنى سعر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1ر0 بالمئة إلى 98ر1340 دولار للأوقية ،

بعد أن بلغ أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند44ر1344 دولار يوم

الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 80ر1340 دولار

للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى انتل اف.سي ستون "الذهب يرتفع على ما

يبدو بفعل ارتفاع توقعات التضخم وتراجع حاد في الدولار.

وتراجع البلاديوم 3ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 10ر1123 دولار

للأوقية بعد أن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1138

دولارا . ونزلت الفضة 6ر0 بالمئة إلى 24ر17 دولار للأوقية . كان المعدن

سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 42ر17 دولار يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 20ر993 دولار ، بعد أن لامس أقوى سعر

له منذ 11 سبتمبر عند 40ر1001 دولار يوم الاثنين.



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