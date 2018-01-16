وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ومستشارة النائب أحمد معيتيق للشؤون الخدمية يزوران مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية.

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طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية "

محسن أبوسنينة "، ومستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب "أحمد معيتيق"

الدكتورة" هند شوبار"،" ومستشار الوزارة "ماجد بن سريتي"، امس الاثنين

بزيارة مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية، حيث عقدوا اجتماعا مع مدير

عام المستشفى الدكتور"عبدالمجيد التومي"، ورؤساء الأقسام.

وذكرت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ ان الاجتماع

تناول بالنقاش الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل المستشفى، وأدت لتدني

مستوى الخدمات فيه منها استكمال علاج 30 حالة مرضية منذ أشهر، ولم يقم

ذووها باستلامها، بالإضافة لحالات أخرى لايوجد عائل لها، أدت لحرمان مرضى

آخرين من الحصول على خدمة بالمستشفى.

وأكد السيد الوكيل، عدم ممانعة الوزارة في إيواء الحالات التي لايوجد

عائل لها بدار الوفاء لرعاية المسنين بعد إعداد مسح اجتماعي لها من قبل

لجنة فنية مختصة سيتم تشكيلها لدراسة ملفات المرضى الذين سيتم ترحيلهم.

وتم التأكيد على مخاطبة وزارة المالية لصرف مكافأة مالية للأطباء الذين

سيتابعون الحالات داخل الدار، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية

الخاصة بهم لضمان تقديم خدمات علاجية لهم .

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