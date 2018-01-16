أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 3 أعوام مدعومة بطلب قوي.





سنغافورة 16 يناير 2018 (وال) - حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها

الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وهو مستوى لم يشهده

الخام منذ تهاوي السوق في 2014.

وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن

الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي العفي.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 4ر0 بالمئة إلى 70

دولارا للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش مقارنة بالإغلاق السابق

. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 37ر70 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر

2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 3ر0 بالمئة إلى

48ر64 دولار للبرميل مرتفعا عن أحدث تسوية. وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ

يناير من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام

الجاري.

وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو

15 بالمئة منذ أوائل ديسمبر .



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