التوقيع على الدراسة المكمنية للحقل المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك .





الجزائر 16 يناير 2018 ( وال ) - وقعت المؤسسة الوطنية للنفط أمس

الاثنين بالعاصمة الجزائرية على الدراسة المكمنية المشتركة لحقلي الوفاء

الليبي والرار الجزائري .

وقام بالتوقيع على الدراسة المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس

ادارة المؤسسة ، والدكتور " عبد المؤمن ولد قدور " الرئيس المدير العام

لشركة سوناطراك ، و" جون والس " رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي

لشركة ديقولير وماكنتون ، بحضور السيد " بلقاسم شنقير " عضو مجلس الادارة

للاستكشاف والانتاج ، وجاويد بن شريف " مدير عام الانتاج والتطوير بشركة

سوناطراك وعدد من المهندسين من المؤسسة وشركة سوناطراك وشركة مليته للنفط

والغاز .

وتقضي الدراسة بتحديث الدراسة المشتركة السابقة والتي تم تنفيذها عام

2008 وتأتي ضمن التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة سوناطراك لبرامج

التطوير لكل طرف بطريقة عادلة .

يشار إلى أن حقل الوفاء الذي تشغله شركة مليته للنفط والغاز قد بدأ

الانتاج سنة 2004 ويزود الغاز لمحطة الرويس للطاقة الكهربائية بباطن

الجبل والمنظومة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي .

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