وزير الحكم المحلي يتابع سبل تفعيل جهاز الحرس البلدي .

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طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - قام وزير الحكم المحلي بحكومة

الوفاق الوطني " بداد قنصو " يوم أمس بزيارة لمقر رئاسة جهاز الحرس

البلدي تفقد خلالها سير عمل الجهاز وسبل تفعيل دور الحرس البلدي في

تنفيذ القوانين والتشريعات للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين .

كما تابع السيد الوزير خلال إجتماع عقد بمقر المجلس بمشاركة رئيس

الجهاز العميد " إسماعيل الطاهر قجه " ومدراء الادارات والاقسام الجهود

المبذولة من قبل رجال الحرس البلدي في مراقبة وضبط المواد الغذائية

والدوائية المخالفة للمواصفات والمعايير القياسية.. ومناقشة التحديات

والصعوبات التي تواجه الجهاز وكيفية العمل علي معالجتها وتدليلها في

الوقت الراهن .

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