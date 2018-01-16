رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وفد من بلدية سواني بن ادم احتياجات البلدية.





طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " يوم أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

وفدا من بلدية سواني بن ادم ضم أعضاء من مجلس الشورى والأعيان والمجلس

الاجتماعي وعميد البلدية بحضور عضو مجلس النواب " عزالدين بوراوي" .

وتحدث أعضاء الوفد مؤكدين تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، ودعمهم للاتفاق

السياسي ومساندتهم لما تتخذه حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لحفظ الأمن

وتحقيق الاستقرار ، واستعرض عميد البلدية وعدد من أعضاء الوفد ما تواجهه

بلدية سواني بن أدم من مختنقات بالأخص في قطاعات الأمن والتعليم

والمواصلات إضافة الى دعم جهاز الحرس البلدي .

ورحب السيد الرئيس بأعضاء الوفد مؤكدا على اهتمامه بحل المختنقات التي

تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا وبطريقة متوازنة، وقال

سيادته إن صعوبة الظرف المالي والاقتصادي لن تمنعنا من تقديم الخدمات وحل

المختنقات بما يتوفر لدى الحكومة من إمكانيات .

وأصدر السيد الرئيس تعليماته باستكمال احتياجات بلدية سواني بن أدم، وبحث

حلول لكافة ما طرحه الوفد من مشاكل بالتنسيق مع الوزارات المختصة مع وضع

أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة.

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