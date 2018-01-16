رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من نادي الشط الرياضي بطرابلس .





طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " يوم أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد

من نادي الشط الرياضي ضم رئيس النادي وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية ، في

إطار دعمه للشباب والرياضة.

وتحدث أعضاء الوفد مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في دعم الرياضة

ووقفته الجادة مع كافة المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين في مختلف

المجالات.

ورحب السيد الرئيس بالوفد، مشيدا بنادي الشط ودوره الرياضي والاجتماعي

والثقافي الذي أثر ايجابيا في محيطه، وأكد حرص حكومة الوفاق الوطني على

توفير الدعم المطلوب الذي يحتاجه نادي الشط وكل الأندية الرياضية في

ليبيا بقدر ما يتوفر من امكانيات لتؤدي رسالتها السامية داخل المجتمع .

وأصدر السيد الرئيس تعليماته لجهات الاختصاص بتوفير ما عرضه أعضاء الوفد

من متطلبات وحل ما تواجهه مرافق النادي الأساسية من مختنقات وفقا

للأولويات .

وتمنى السيد الرئيس في ختام اللقاء التوفيق لنادي الشط وكل الأندية

الليبية، مشيدا بمساهمتها جميعاً في تأكيد الوحدة الوطنية وغرس مفاهيم

الانتماء للوطن.

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