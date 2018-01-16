اجتماع موسع بطرابلس حول تقرير لجنة التراث العالمي للمدن الإثارية الخمسة(شحات ، لبدة ، صبراته ، غدامس ، اكاكوس ) .





طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع موسع بطرابلس يوم أمس خصص

للوقوف على نتائج تقرير لجنة التراث المكلفة بتقديم تقرير للجنة التراث

العالمي فيما يخص المدن الإثارية الخمسة(شحات ، لبدة ، صبراته ، غدامس ،

اكاكوس ).

وضم الاجتماع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة "حسن اونيس

" ورئيس مصلحة الآثار " محمد الفلوس" ومحمد الهدار عضو اللجنة التسييرية

بالهيئة ، وعبد المطلب ابو سالم مستشار التراث الثقافي بالهيئة، ومندوبين

عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بشعبها العربية والإسلامية

والدولية .

حيث تم استعراض تقرير لجنة التراث المكلفة من قبل المجلس الرئاسي برئاسة

رئيس مصلحة الآثار الذي سيتم تقديمه إلى لجنة التراث العالمي لضمان عدم

شطب المدن الاثارية الليبية الخمسة من قائمة التراث العالمي .. مؤكدين

على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسترجاع الاثار والمخطوطات

والوثائق التي تعرضت للنهب أو التلف وتقفي اثرها وإعادتها .

وأكد رئيس الهيئة العامة للثقافة حرص الهيئة على متابعة اخر المستجدات

لمواجهة خطر شطب المدن الإثارية الخمسة من قائمة التراث العالمي ، وانقاذ

التراث الليبي الذي يمثل الهوية الوطنية، والمتضمن المدن الأثرية الليبيه

رغم الظروف الراهنة التي تمر بها الهيئة وما يتطلبه تنفيذ المشاريع

الثقافية والتنمية المجتمعية من التزامات .

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الاثار المكلفة من قبل المجلس الرئاسي ان

التقرير الذي سيتم تقديمه في الأول من فبراير القادم في مراحله الاخيره .

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