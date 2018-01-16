اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي .





طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - إجتمع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس

الأعلى للدولة يوم أمس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" في

العاصمة طرابلس.

وأفاد موقع المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن الإجتماع

بحث أهم المختنقات الإقتصادية والمالية التي تواجه المواطن الليبي وسُبل

حلحلتها، كما ناقش الإجتماع الميزانية العامة للدولة الليبية.

وأكد رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة خلال الاجتماع على ضرورة

الشروع في حلول عاجلة هذا العام للأزمة الإقتصادية والمالية التي تعانيها

البلاد، وأبدوا استعداد المجلس الأعلى للدولة المُستمر للتعاون مع مصرف

ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة لرفع المُعاناة عن الشعب الليبي،

مُشددين على أن مشروعات التنمية اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للدولة وفقا

للإتفاق السياسي.

كما طالب رؤساء اللجان بضرورة وضع آلية عاجلة لمكافحة الفساد المُتفشي

في بعض قطاعات الدولة واتباع آلية تضمن النزاهة والشفافية في ملف

الإعتمادات ، داعين مُحافظ المركزي والجهات الرقابية والقضائية إلى اتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة حيال المبالغ الضخمة التي صُرفت ولازالت

تُصرف خارج الميزانية من قبل الحكومة والمصرف المُوازي في البيضاء.

من جانبه أكد المُحافظ "الصديق الكبير" أنّ المصرف المركزي بصدد اتخاذ

إجراءات عاجلة على كافة الأصعدة لمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية

بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مُشددًا على أن ذلك يتطلب إنهاء الإنقسام

السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي.

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