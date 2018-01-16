مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت ينظم الاصبوحة الشعرية الاولى .الثلاثاء ، 16-01-2018 - 08:50:00



سرت 16 يناير 2018 ( وال )- نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت امس
اصبوحة شعرية تحت شعار (اول صبح) شارك فيها شعراء الاغنية وعدد من الكتاب
والمهتمين بالشعر .
وحضر الاصبوحة مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت السيد "علاء
فكرون " وعدد من اعضاء هيئة التدريس الجامعى بجامعة سرت وعدد من
الاعلاميين والمتقفيين . وقدم الاصبوحة الشعرية الشاعران سالم درياق ونورى الزيانى ، وأدارها
الدكتور محمد ابوشعالة عضو هيئة التدريس بكلية الاداب بجامعة سرت .
وكرم مكتب الثقافة سرت فى ختام فعاليات الاصبوحة التى تواصلت زهاء
ساعتين الشاعرين سالم درياق ونورى الزيانى بمنحهم شهادات تقدير لنجاح ما
قدموه للاصبوحة الشعرية الاولى .
...(وال سرت)...

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