مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت ينظم الاصبوحة الشعرية الاولى .





سرت 16 يناير 2018 ( وال )- نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت امس

اصبوحة شعرية تحت شعار (اول صبح) شارك فيها شعراء الاغنية وعدد من الكتاب

والمهتمين بالشعر .

وحضر الاصبوحة مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت السيد "علاء

فكرون " وعدد من اعضاء هيئة التدريس الجامعى بجامعة سرت وعدد من

الاعلاميين والمتقفيين . وقدم الاصبوحة الشعرية الشاعران سالم درياق ونورى الزيانى ، وأدارها

الدكتور محمد ابوشعالة عضو هيئة التدريس بكلية الاداب بجامعة سرت .

وكرم مكتب الثقافة سرت فى ختام فعاليات الاصبوحة التى تواصلت زهاء

ساعتين الشاعرين سالم درياق ونورى الزيانى بمنحهم شهادات تقدير لنجاح ما

قدموه للاصبوحة الشعرية الاولى .

...(وال سرت)...