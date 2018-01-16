قوات الاحتلال تداهم شققا سكنية في حي عين منجد برام الله.الثلاثاء ، 16-01-2018 - 08:41:00



رام الله ‏16‏ يناير 2018(وال)- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم الثلاثاء، شققا سكنية في حي عين منجد بمدينة رام الله، وفجرت عددا
من أبوابها.
وأفاد صحفي لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت
العمارة التي يقطن فيها، في الحي المذكور، في ساعات الصباح الباكر، وقامت
بتفتيش عدد من الشقق السكنية، وتدمير محتوياتها، مما أدى إلى حالة من
الخوف خاصة بين الأطفال والنساء.
وأضاف أن تلك القوات اقتحمت عددا من الشقق المجاورة للعمارة، وقامت
بتدمير محتوياتها.
...(وال)..

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