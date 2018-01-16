قوة الردع الخاصة تنعى الشهداء الذين تصدوا للعدوان الذي استهدف مطار معيتيقة .

طرابلس 16 يناير 2018 (وال)- اصدرت قوة الردع الخاصة بيانا على موقعها نعت فيه شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم أثناء صدّهم للهجوم الغادر الّذي تعرض له مطار امعيتيقة الدولي صباح الأثنين من قبل بعض الخارجين عن القانون و المستهترين بالأمن و حياة المواطن.

وجاء في البيان : -تنعى قوة الردع الخاصة شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم اثناء صدهم للهجوم الغادر الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي صباح الاثنين من قبل بعض الخارجين عن القانون :

والشهداء هم - من #قوة_الردع_الخاصة

1.خيري محمد التركي

2.عبد الله ناجي نوحة

3.أحمد خليفة البكشي

4.محمد الصغير

5.محمد امحمد خليفة

6.عبد الحفيظ المشيطي

7-حمزة بشير دندي

من #كتيبة_ثوار_طرابلس

علي عبد المولى التميمي.

من #كتيبة_النواصي

1.أيمن عبد الحميد بن جابر.

2.عبد المنعم فتحي الجروشي

من #جهاز_الشرطة_القضائية

الصيد بن شعبان.

وتعرصت طائرة للخطوط الليبية وطائرة للاجنجة الليبية وطائرة للبراق و3 ظائرات للافريقية لاضرار محتلفة .