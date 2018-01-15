المنتخب الوطني يفوز بثلاثية نظيف على منتخب غينيا الاستوائية.





طرابلس 15 يناير 2018 (وال) - حقق المنتخب الليبي فوزا كبيرا في أول

مباراة له في منافسات بطولة الشان بالمغرب 2018 عندما تغلب مساء اليوم

بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية في المباراة التي

أقيمت بملعب طنجة الكبير.

فرض المنتخب الليبي سيطرته على مجريات الشوط الاول بالضغط وتنويع

الألعاب واستطاع تسجيل هدفين لـ "صالح الطاهر" الذي أسعد كل الليبيين حيث

تمكن من تسجيل ثنائية في زمن هذا الشوط.

جاء الهدف الاول من لمسة أودعها الشباك في الدقيقة 12 والهدف الثاني

جاء برأسية محكمة في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

وقد حاول منتخب غينيا الوصول إلى مرمى منتخبنا الوطني وتحصل على فرصة

وحيدة تصدى لها الحارس "نشنوش" لينتهي زمن هذا الشوط بهدفين للفرسان.

وفي الشوط الثاني تراجع مردود المنتخب الوطني في الأداء وتحصل لاعبوه

على ثلاث بطاقات صفراء لكل من أحمد التربي وبدر حسن والمعتصم صبو، وكان

منتخب غينيا الاستوائية خلال هذا الشوط أفضل نسبيا من الشوط الأول.

وقد أجرى المدرب الوطني "عمر المريمي" ثلاث استبدالات حيث أخرج كلا من

محمد عريبي وسالم عبلو وصالح الطاهر، وأدخل زكريا الهريش في أول استحقاق

دولي أفريقي له وعبد السلام الفيتوري وعبدالمعين خماج.

أما الهدف الثالث فجاء إثر مراوغة للاعب محمد الترهوني الذي كان نجم

المباراة وأرسل هدية ثمينة للاعب الواعد زكريا الهريش الذي سجل منها

الهدف الثالث للفرسان .

واستمرت غزوات الفرسان على المرمى الغيني إلا أن العارضة رفضت الهدف

الرابع من اللاعب عبد السلام الفتوري .

لقاء الفرسان الثاني سيكون يوم الجمعة أمام منتخب نيجيريا.

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