مدير مكتب الاعلام بقوة الردع الخاصة : محيط مطار امعيتيقة مؤمن بالكامل والوضع تحت السيطرة.الإثنين ، 15-01-2018 - 21:13:00

مدير مكتب الاعلام بقوة الردع الخاصة : محيط مطار امعيتيقة مؤمن بالكامل والوضع تحت السيطرة.طرابلس 15 يناير 2018 (وال)-أكد مدير مكتب الاعلام بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية احمد بن سالم اليوم الاثنين أن محيط مطار امعيتيقة مؤمن بالكامل والوضع بالمنطقة تحت السيطرة بعد طرد المجموعة المسلحة الخارجة على القانون التي حاولت استهداف المطار ومرافقه . وأوضح " بن سالم" في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن المجموعة المسلحة التي حاولت الهجوم على المطار لم تدخل اليه وانما قامت بالرماية العشوائية بالاسلحة الثقيلة باتجاه المطار والطائرات المتواجدة به ، وانه تم صدهم من قبل قوة الردع الخاصة والاجهزة الأمنية المساندة لها واعتقال عدد منهم ودحرهم قبل وصولهم الى المطار. وبين ان المجموعة المسلحة كان هدفها الدخول لسجن امعيتيقة لتهريب سجناء موقوفين ، مشيرا إلى أن السجن لم يلحقه أي ضرر .
وقدم مدير مكتب الاعلام بقوة الردع الخاصة الشكر والثناء لكل الأجهزة الأمنية التي لبت نداء الواجب وكذلك الشباب المتطوع من سكان المنطقة لمساندة قوة الردع في صد الهجوم .
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