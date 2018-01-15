وزارة الصحة : 20 قتيل و 63 جريح حصيلة اشتباكات اليوم بمحيط مطار معيتيقة .الإثنين ، 15-01-2018 - 18:32:00

وزارة الصحة : 20 قتيل و 63 جريح حصيلة اشتباكات اليوم بمحيط مطار معيتيقة .طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مقتل 20 وأصابة 63 اخرين بجراح في الاشتباكات التى جرت اليوم بمحيط مطار معيتيقة .
ونقل المكتب الاعلامي عن "طارق الهمشري" مدير إدارة شؤون الجرحى بطرابلس تأكيده ان الضحايا موزعين على مستشفى معيتيقة 9 ومركز جراحة القلب بتاجوراء 6 و 5 موزعة على عدد من المصحات الخاصة بينما بلغ عدد حالات الجرحى 63 حالة حتى الآن .

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