وزارة الصحة : 20 قتيل و 63 جريح حصيلة اشتباكات اليوم بمحيط مطار معيتيقة .

طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مقتل 20 وأصابة 63 اخرين بجراح في الاشتباكات التى جرت اليوم بمحيط مطار معيتيقة .

ونقل المكتب الاعلامي عن "طارق الهمشري" مدير إدارة شؤون الجرحى بطرابلس تأكيده ان الضحايا موزعين على مستشفى معيتيقة 9 ومركز جراحة القلب بتاجوراء 6 و 5 موزعة على عدد من المصحات الخاصة بينما بلغ عدد حالات الجرحى 63 حالة حتى الآن .



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