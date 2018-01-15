وزارة الداخلية تدين الهجوم على مطار معيتيقة .

طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) -دانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي تعرض له مطار معيتيقة اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاثنين أنها باشرت بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات الكفيلة للسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة بحزم وقوة.

وشددت الوزارة، في بيانها على أن الاعتداء على المؤسسات العامة والحيوية للدولة يعد عملًا إجراميًّا يستلزم مواجهته والتصدي له .

ونعت وزارة الداخلية الضحايا الذين قضوا نتيجة هذا الهجوم المسلح، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لذويهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.





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