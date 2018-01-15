اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق مصراته تاورغاء تعقد اجتماعها الخامس بديوان رئاسة الوزراء .

طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق مصراته تاورغاء اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء، وبرئاسة وزير الحكم المحلي السيد "بداد قنصو" بالنيابة عن رئيس اللجنة، اجتماعا استعرضت فيه الإجراءات المالية المترتبة لتنفيذ الاتفاق المبرم بين المدينتين.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع تكليف فريق عمل من لجنتي تاورغاء ومصراته لمباشرة العمل في مدينة ، والبدء في التنسيق مع المنطقة العسكرية الوسطى المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بتأمين المدينة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بأعمال التهيئة تمهيداً لعودة الأهالي في الموعد المحدد.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه اللجنة والجهات المعنية بشأن توفير المخصصات المالية لتنفيذ أعمالها ومتطلبات تأمين فرق العمل والصيانة.

وأعلنت اللجنة بأنها ستجتمع يوم الأربعاء القادم بمدينة مصراته مع الجهات المعنية، والمكلفة بالتأمين للاطلاع على التقارير التي أعدت بالخصوص.

يذكر أن اللجنة كان قد بدأت في استلام الملفات الصحية للمتضررين من الطرفين.



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