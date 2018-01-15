مصلحة الجمارك تدعو الشركات والتشاركيات الممولة بموجب قروض واعتمادات مصرفية،الى سرعة اتمام باقي الاجراءات الجمركية.



طرابلس 15 يناير 2018 (وال) - دعت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة

المالية ، الشركات والتشاركيات الممولة بموجب قروض واعتمادات مصرفية ،الى

سرعة اتمام باقي الاجراءات الجمركية للحاويات والبضائع المستوردة

والموجودة حاليا بلجنة البيوع الجمركي والكائنة بمنطقة تاجوراء "جسر

الشاحنات".

وحددت المصلحة في اعلان لها اليوم الاثنين تلقت وكالة الانباء

الليبية نسخة منه ، مدة أقصاها (60) يوما للشركات والتشاركيات لإتمام

الاجراءات الجمركية ، مؤكدة أنه في حال التخلف ستتخذ الاجراءات القانونية

والقضائية للفصل فيها .

وهذه الشركات والتشاركيات التي اعلنت عنها المصلحة هي : تشاركية

وادي الحياة ، تشاركية المغرب العربي ، تشاركية البيان ، تشاركية الهدف ،

تشاركية النهر الصناعي ، تشاركية الهندواي ، تشاركية الوليد ، تشاركية

الساحل ، تشاركية الرقم ، تشاركية افريقيا للورق ، تشاركية اليمامة ،

تشاركية الاصدقاء ، تشاركية ابراهيم محمد الوحيشي ، تشاركية الاعمار ،

تشاركية الخبرة ، تشاركية الميثاق ، تشاركية البيوت ، تشاركية ترسن،

تشاركية الجارفة ، تشاركية المراق ، تشاركية الذوق الفاخر ، تشاركية

النجمة ، تشاركية افريقيا ترهونة، تشاركية الفرات ، تشاركية الانوار ،

تشاركية أكاكوس ، تشاركية التعاون ، تشاركية دنيا الاطفال ، تشاركية

القافلة بن عاشور ، تشاركية المعمار ، تشاركية جهاز الاعمالالعامة غدامس

، تشاركية نمور افريقيا ، تشاركية الهضبة لمواد البناء ، تشاركية

الصحراوي ، تشاركية الهرم الاكبر ، تشاركية القوس العصري .

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