استعراض المشاكل التي تعيق سير عمل مستشفى الرازي ، وتدني مستوى الخدمات فيه.

طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية " محسن أبوسنينة "، والدكتورة" هند شوبار"،مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب "أحمد معيتيق" " ومستشار الوزارة "ماجد بن سريتي"، صباح اليوم الاثنين بزيارة الى مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية، والتقوا مدير عام المستشفى الدكتور"عبدالمجيد التومي"، ورؤساء الأقسام.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض " التومي" والأطباء خلال هذا اللقاء الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل المستشفى، وأدت لتدني مستوى الخدمات فيه.

كما قدموا خلال اللقاء احصائية ضمت أكثر من 30 حالة استكملت علاجها ومنح لها اذن خروج منذ أشهر، ولم يقوم ذويها باستلامها بالإضافة لحالات أخرى لايوجد عائل لها، أدت لحرمان مرضى أخرون من الحصول على خدمة بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عدم ممانعة الوزارة في إيواء الحالات التي لايوجد عائل لها بدار الوفاء لرعاية المسنين بعد اعداد مسح اجتماعي لها من قبل لجنة فنية مختصة سيتم تشكيلها لدراسة ملفات المرضى الذين سيتم ترحيلهم، وأشار للاتفاقية الموقعة بين الدار والمستشفى بحيث يكون الإيواء وفق مواصفات معينة تعتمد على عامل السن والاستقرار النفسي للحالة، واجراء مسح أخر لذوي العائلات التي رفضت تسليم مرضاها لمعرفة الأسباب ودراستها.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على مخاطبة وزارة المالية بالعمل على صرف مكافأة مالية للأطباء الذين سيتابعون الحالات داخل الدار، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية الخاصة بهم لضمان تقديم خدمة طبية جيدة لهم بحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس الرئاسي .



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