بصفته قائدًا أعلى للجيش- السراج يقرر حلَّ الكتيبة 33 مشاة في طرابلس .الإثنين ، 15-01-2018 - 15:54:00

بصفته قائدًا أعلى للجيش- السراج يقرر حلَّ الكتيبة 33 مشاة في طرابلس .طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، اليوم الإثنين، حل الكتيبة 33 مُشاة بمنطقة طرابلس العسكرية.
ووفقا لنصِّ القرار الذي أصدره القائد الأعلى للجيش الليبي، وتلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ، فإنه تؤول أسلحة وذخائر وآليات الكتيبة إلى رئاسة الأركان العامة.
ونوّه، إلى أن تتولى هيئة التنظيم والإدارة إعادة توزيع منتسبي الكتيبة على وحدات الجيش الليبي.

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