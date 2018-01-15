إصابة 8 تلاميذ ومعلمة بجروح في هجوم بسلاح أبيض بمدرسة روسية.





موسكو، 15 يناير 2018 (وال)- أصيب 8 تلاميذ ومعلمة بجروح اليوم في هجوم

بسلاح أبيض في مدرسة بمدينة بيرم الروسية (أوراليس)، على يد رجلين ملثمين

تم اعتقالهما من قبل الشرطة.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الأمن في منطقة بيرم أن "مجرمين اثنين ملثمين

هاجما معلمة وتلاميذها. ونتيجة للهجوم أصيب 9 أشخاص بسلاح أبيض: معلمة

وثمانية طلاب".

وتتواجد المعلمة وواحد من طلابها (16 عاما) في حالة خطيرة بعد طعنهما في

الرقبة، وفقا لبيان وزارة الصحة في المنطقة.

فيما يعاني باقي المصابين "من جروح سطحية" وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما

تمكن تلاميذ آخرون من الهروب من المكان إلى مركز تجاري قريب من المدرسة.

واعتقل المهاجمان الاثنان وهما "شابان" ولا يعرف حتى الآن أسباب الهجوم،

وفقا لما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) عن متحدث باسم وزارة الصحة

المحلية.

وأضاف المصدر أن "الدراسة تم تعليقها في المدرسة وإخلائها. وسيحصل

التلاميذ وآبائهم على دعم نفسي".