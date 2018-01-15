مديرية أمن طرابلس : الاوضاع بمطار معيتيقة تحت السيطرة .

طرابلس15 يناير 2018 (وال) - أكدت مديرية أمن طرابلس والأجهزة المساندة

لها من مكونات وزارة الداخلية بأن كافة مرافق مطار امعيتيقة تحت السيطرة

ولم تصب بأية أضرار نتيجة هجوم مجموعة مسلحة خارجة عن القانون عليه ، ماأدى إلى ترويع الآمنين وتعريض سلامتهم للخطر.

وأوضحت المديرية في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه أنها

اتخذت الترتيبات الأمنية للدفاع عن مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن الوطن

والمواطن.

وأعلنت المديرية ، القاء القبض على عدد من المهاجمين الخارجين عن القانون

الذين استهدفوا مطار معيتيقة ومرافقه.

..(وال)..