الوطنية لحقوق الانسان تدين الاعتداء على مطار معيتيقة وتعريض المدنيين للخطر .

طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدبن حيال أعمال العنف التي اندلعت فجر اليوم بمنطقة سوق الجمعة وتاجوراء و بمحيط مطار معيتيقة بطرابلس ، وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر جراء القصف العشوائي واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون .

واعتبرت اللجنة الوطنية، في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاثنين هذا التصعيد المسلح وإثارة أعمال العنف والترويع والإرهاب المسلح وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر انتهاكآ صارخا لحق الإنسان في الحياة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وما أظهرته هذه الجماعات من الاستهتار بسيادة القانون والعدالة واستهانة بأرواح المدنيين الابرياء.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة العمل على إخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات والجماعات والتشكيلات المسلحة وذلك التزامآ وتطبيقآ لما نص عليه الملحق الأمني بالاتفاق السياسي الليبي.

كما طالبت مكتب النائب العام بضرورة بفتح تحقيق شامل وجاد في حالات الهجوم المتكرر على مطار معيتقية بطرابلس وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين المسافرين والمقيمين بمحيط المطار للخطر وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة أعمال العنف والترويع والإرهاب المسلح للمواطنين ، والعمل تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة ومحاسبتهم .



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