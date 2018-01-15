المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة .





طرابلس15 يناير 2018 (وال) -ادان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

الاعتداء المبيت الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس

اليوم الاثنين .

ووصف المجلس في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه

ان ماجرى هو عبث بأمن العاصمة عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر

وأدى الى ترويع سكان المنطقة .

واكد المجلس في بيانه ان التصدي للاعتداء جسد مدى تلاحم المؤسسات

العسكرية والامنية على اختلافها من خلال تظافر الجهود لرد الاعتداء ،

انطلاقا من الحرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية الوطنية واثبتت القوات

جميعها القدرة على الردع وصد العدوان .

واشار البيان الى ان الاعتداء كان يستهدف اطلاق سراح الارهابيين من

تنظيمات " داعش " والقاعدة " وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم

الذي تشرف عليه قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية .

واعلن المجلس حالة الطوارئ القصوى في محيط مطار معيتيقة الى ان تستكمل

العمليات الامنية ، مؤكدا انه تجري عملية ملاحقة الخارجين عن القانون

،وأنه سيتم تأمين محيط المطار بمساعدة الفرق والاجهزة الامنية المختلفة

بالدولة .

واختتم المجلس بيانه بالاشارة الى ان هذه الافعال لاتقتصر على محاولة

اطلاق سراح الارهابيين بل يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال

السياسي السلمي في البلاد ، واجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة

لتحقيق الاستقرار في بلادنا ولن يمر دون عقاب وفق القانون

(وال)