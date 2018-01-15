المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة .
الإثنين ، 15- 01- 2018 - 13:06:00
طرابلس15 يناير 2018 (وال) -ادان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
الاعتداء المبيت الذي تعرض له محيط مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس
اليوم الاثنين .
ووصف المجلس في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه
ان ماجرى هو عبث بأمن العاصمة عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر
وأدى الى ترويع سكان المنطقة .
واكد المجلس في بيانه ان التصدي للاعتداء جسد مدى تلاحم المؤسسات
العسكرية والامنية على اختلافها من خلال تظافر الجهود لرد الاعتداء ،
انطلاقا من الحرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية الوطنية واثبتت القوات
جميعها القدرة على الردع وصد العدوان .
واشار البيان الى ان الاعتداء كان يستهدف اطلاق سراح الارهابيين من
تنظيمات " داعش " والقاعدة " وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم
الذي تشرف عليه قوات الردع التابعة لوزارة الداخلية .
واعلن المجلس حالة الطوارئ القصوى في محيط مطار معيتيقة الى ان تستكمل
العمليات الامنية ، مؤكدا انه تجري عملية ملاحقة الخارجين عن القانون
،وأنه سيتم تأمين محيط المطار بمساعدة الفرق والاجهزة الامنية المختلفة
بالدولة .
واختتم المجلس بيانه بالاشارة الى ان هذه الافعال لاتقتصر على محاولة
اطلاق سراح الارهابيين بل يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال
السياسي السلمي في البلاد ، واجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة
لتحقيق الاستقرار في بلادنا ولن يمر دون عقاب وفق القانون
(وال)