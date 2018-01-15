وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع الوفد الامني من لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية " السيسا" cissa" .





طرابلس 15 يناير 2018 (وال) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

لطفي المغربي اليوم الاثنين بطرابلس مع الوفد الامني رفيع المستوى الذي

يضم اعضاء وخبراء من لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية " السيسا"

cissa"" الذي يزور ليبيا هذه الايام .

ويأتي الاجتماع وفق المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية ضمن برنامج الوفد

للاجتماع مع المسؤولين ومدراء الاجهزة المختصة بمكافحة الهجرة غير

الشرعية للتعرف على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والادارات في ليبيا

فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية رغم الظروف التي تمر بها البلاد

خاصة توفير الرعاية الصحية وتجهيزات مراكز الايواء للمهاجرين بما يتناسب

والمعايير المطلوبة الى حين اعادتهم الى بلدانهم طوعيا .

وكان وزيرا الخارجية في نيجيريا الاتحادية " جيفري اونيما " والوزير

المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل كاسونغو" اللذين قاما

بزيارة الى ليبيا مؤخرا قد عبرا عقب زيارتهما لعدد من مراكز الايواء

بطرابلس عن شكرهما للسلطات المختصة في ليبيا للظروف الجيدة التي وجدا

فيها هذه المراكز ، مشيرين الى ان التسهيلات والشفافية الكاملة مكنتهما

من الوقوف على حالة تواجد رعايا دولتيهما والبدء في اجراءات عودتهم

الطوعية الى بلدانهم .

(وال)