مصرع 6 متمردين في عملية أمنية بكشمير .





نيودلهي 15 يناير 2018 ( وال ) - لقى ستة اشخاص وصفوا بالمتمردين

مصرعهم اليوم في عملية عسكرية لقوات الأمن الهندية في إقليم كشمير

المتنازع عليه، شمالي الهند.

وتم إطلاق النار على المتمردين بينما كانوا يحاولون عبور الخط الفاصل

الحدودي بين الشطرين الباكستاني والهندي للإقليم المتنازع عليه، عند

مرتفعات دولانجا في منطقة أوري.

وذكر المدير العام لشرطة ولاية جامو وكشمير، شيش فايد، أن الشرطة

والجيش والقوات المركزية للشرطة المسلحة أطلقوا حملة هجومية مشتركة في

المنطقة، مطلقين النار في البداية على ثلاثة متمردين ولاحقا على الثلاثة

الأخرين.

وتتهم الهند، باكستان برعاية الإرهابيين الذين يهاجمون على الشطر الهندي

لكشمير.

وتعد كشمير المنطقة الوحيدة في الهند ذات أغلبية مسلمة؛ وتطالب باكستان

بالسيادة الكاملة عليها منذ تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947

واستقلالها عن الإمبراطورية البريطانية.