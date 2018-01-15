مسيرة السلام تصل إلى بلدية زوارة .الإثنين ، 15-01-2018 - 12:24:00

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زوارة 15 يناير 2018 ( وال ) - وصلت مسيرة ساحل السلام إلى مدينة
زوارة حاملين انصارها رايات بيضاء تنادي بالسلام والمصالحة بين كل مدن
الساحل الغربي لليبيا .
‎وكانت هذه المسيرة التي نظمها حراك صوت الشعب قد انطلقت من مدينة طرابلس
متجهة إلى كل مدن الساحل الغربي حتى معبر راس اجدير ، وشارك في مسيرة
السلام شباب مدن الساحل بدءا من طرابلس وحتى راس اجدير مرورا بمدن
الزاوية وصرمان وصبراته وزلطن وزوارة والجميل تحت شعار (معاً يد بيد ننشر
السلام بعيداً).
وكان في استقبال مسيرة السلام وفد من بلدية زوارة ومجموعة من النشطاء
واهالي زوارة لتنطلق بعد ذلك المسيرة متجهة إلى زلطن تم معبر راس اجدير .
...( وال ) ...

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