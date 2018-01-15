وزير الصحة المفوّض يبحث مع السفير المجري سبل التعاون الصحي بين البلدين .



طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني

"عمر الطاهر" سفيرَ دولة المجر لدى ليبيا "بيلا مارتون " .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة صباح اليوم الاثنين مناقشة سبل

التعاون بين البلدين في الجانب الصحي.

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة فقد أبدى السفير استعداد بلاده لعلاج

المرضى بدولة المجر؛ وأيضاً تنظيم زيارات لعدد من الأطباء لتقديم خدمات

علاجية داخل ليبيا تشمل القطاعين العام والخاص .

من جانبه أعرب وزير الصحة عن ترحيبه بهذا التعاون؛ مشيراً إلى أوجُهٍ

أخرى يمكن أن تشمله؛ كتسهيل إصدار تأشيرات لليبيين الراغبين في العلاج؛

إلى جانب إمكانية استجلاب عناصر طبية.

كما وجّه السفير المجري خلال هذا اللقاء الدعوةً لوزير الصحة لزيارة دولة

المجر للوقوف بشكلٍ أدق على ما يمكن أن تقدمه دولة المجر من تعاون في

الجانب الصحي.





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