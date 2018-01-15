نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الإثنين ، 15- 01- 2018 - 11:13:00
طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ليبيا اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
*الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
- السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .
- الريح قبلي إلى براني على ساحل زوارة وطرابلس يتحول يوم الغد إلى متغير
الاتجاه بينما يكون شلوق إلى قبلي يتحول ظهر الغد إلى شرش على باقي
الساحل سرعته مابين (05 - 15) عقدة .- إرتفاع الموج يتراوح بين )0.25-0.75) متر .
- البحر هادىء إلى خفيف الموج .
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (16-17) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج الى طبرق :
- السماءً قليلة السحب .
- الريح شلوق إلى متغير الاتجاه يتحول تدريجيا إلى باش سرعته ما
بين(05-15) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .
- البحر خفيف الموج إلى هادىء .
- درجة حرارة سطح البحر ( 18) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة .
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