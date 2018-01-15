نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ليبيا اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

- الريح قبلي إلى براني على ساحل زوارة وطرابلس يتحول يوم الغد إلى متغير

الاتجاه بينما يكون شلوق إلى قبلي يتحول ظهر الغد إلى شرش على باقي

الساحل سرعته مابين (05 - 15) عقدة .- إرتفاع الموج يتراوح بين )0.25-0.75) متر .

- البحر هادىء إلى خفيف الموج .

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (16-17) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج الى طبرق :

- السماءً قليلة السحب .

- الريح شلوق إلى متغير الاتجاه يتحول تدريجيا إلى باش سرعته ما

بين(05-15) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر .

- البحر خفيف الموج إلى هادىء .

- درجة حرارة سطح البحر ( 18) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة .

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