اتحاد الادباء والكتاب يستعيد عضويته في اتحاد الأدباء والكتاب العرب .





طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - استعاد الاتحاد العام للادباء والكتاب

عضويته في اتحاد الأدباء والكتاب العرب جاء ذلك خلال اجتماع المكتب

الدائم لإتحاد الأدباء والكتاب العرب في دمشق خلال يومي 13- 14 من يناير

الجاري .

ورحبت الهيئة العامة للثقافة اليوم الاثنين في بيان لها بإستعادة

ليبيا لعضويتها في الاتحاد العربي .

حيث رحب المجتمعون على لسان الأمين العام للأدباء والكتاب العرب

الأستاذ حبيب الصايغ بعودة ليبيا للاتحاد متطلعين لدورها النوعي في ترسيخ

القيم الثقافية وتعزيز الأواصر العربية بين المثقفين والأدباء والكتاب

بالوطن العربي.

واشار البيان إلى جهود الهيئة في استعادة ليبيا لعضويتها وتفعيل عضويتها

ومكانتها في اتحاد الكتاب والادباء العرب.

ودعت الهيئة في بيانها جهات الاختصاص داخل ليبيا إلى تثمين هذا

المكسب والاعتزاز به، وضرورة دعمه مادياً ومعنوياً من أجل تنفيذ الخطط

والبرامج الليبية في حقل المعرفة والثقافة عربيا واقليميا، وابراز الدور

الليبي الذي يسعى البعض إلى طمسه وتشويهه والتطاول عليه أو التقليل من

شأنه.

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