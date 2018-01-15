رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع برئيس المجلس المحلي تاورغاء.





طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - إجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة

"د.عبدالرحمن السويحلي" يوم أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

برئيس المجلس المحلي تاورغاء "عبدالرحمن الشكشاك" . حيث تم استعراض آخر الخطوات العملية والإجراءات التي تم اتخاذها

لتنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأبرز التحديات التي تواجهه.

كما ثمّن رئيس المجلس المحلي تاورغاء الدور الهام للمجلس الأعلى للدولة

في التوصل إلى اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء والدفع نحو تطبيقه

وضمان جبر الضرر والعودة الآمنة لنازحي تاورغاء إلى مدينتهم.

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