ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في كاليفورنيا إلى 20 قتيلا .





لوس انجليس 15 يناير -2018 ( وال ) - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف

التي تضرب مدينة مونتيثيتو التابعة لولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات

المتحدة إلى 20 قتيلا، فيما يجرى البحث عن أربعة أشخاص آخرين، اعتبروا في

عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سانتا باربارا الليلة الماضية

العثور على جثمان فارق الحياة مساء أمس الأول، السبت، مشيرة إلى أنها

تواصل أعمال البحث عن المفقودين بعد تسجيل تجمع سيول الثلاثاء الماضي.

وفي هذه المنطقة، التي تعرضت في ديسمبر الماضي لحريق اعتبر الأكبر في

التاريخ الحديث لكاليفورنيا، وقعت انزلاقات أرضية، مما تسبب في إصابة 28

شخصا، بعضهم يعاني من جروح خطيرة، حسبما أفاد جهاز الإطفاء في سانتا

باربارا.

وأوضح السلطات المحلية أن السيول أدت إلى تهدم وتضرر مئات المنازل في

المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الجهاز، تيم هينزجين، أن الجهود تتركز حاليا على

البحث عن المفقودين الأربعة.

وتعتبر المنطقة المتضررة من مواقع الجذب السياحي وتترواح أسعار المساكن

فيها ما بين 1.4 مليون و4 ملايين دولار.

وستبقى جميع المنازل دون مياه صالحة للشرب أو كهرباء "فترة طويلة من

الوقت"، بحسب ما أعلن مكتب إدارة الطوارئ في المقاطعة.