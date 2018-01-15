الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الإثنين ، 15- 01- 2018 - 10:39:00
طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
اعتدال نسبي في درجات الحرارة نهارا على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون
منخفضة اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية .
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اثناء
الليل وصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي ومصراته ، والرياح جنوبية
غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون متغيرة
الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين
(17-21) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .
بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب ، احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح
الباكر على اقصى الساحل الشرقي ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة
الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح
مــابين (16-20) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية هذا اليوم على
بعض مناطق الجبل الاخضر ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية
إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـــــــات الحــرارة
القصوى تتـراوح مابين (20-25) درجة مئوية .
الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة احيانا ، والرياح شمالية شرقية
إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (19-22) درجة مئوية .
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