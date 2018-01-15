الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 15 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

اعتدال نسبي في درجات الحرارة نهارا على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون

منخفضة اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية .

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اثناء

الليل وصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي ومصراته ، والرياح جنوبية

غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون متغيرة

الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين

(17-21) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب ، احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح

الباكر على اقصى الساحل الشرقي ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة

الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح

مــابين (16-20) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية هذا اليوم على

بعض مناطق الجبل الاخضر ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية

إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـــــــات الحــرارة

القصوى تتـراوح مابين (20-25) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة احيانا ، والرياح شمالية شرقية

إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (19-22) درجة مئوية .

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