ازمة نقص الوقود ببلدية الجفرة تربك سير الحياة العامة للمواطن .الإثنين ، 15-01-2018 - 10:30:00



هون 15 يناير 2018 ( وال )- تركز الاجتماع المشترك الذي عقد بمدينة
هون بين المجلس البلدي الجفرة ومجلس الاعيان والحكماء بحضور رئيس لجنة
الازمة على مناقشة التأثيرات السلبية لنقص الوقود في مناطق بلدية الجفرة
على الحياة العامة للمواطن .
وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على وضع حلول عاجلة مع الجهات ذات
العلاقة وتشكيل عددا من اللجان للتواصل معها قبل استفحال الامر خصوصا مع
ارتفاع اسعار البنزين في السوق السوداء .
وكانت مصادر بالمجلس البلدي قد ذكرت ان نسبة الغياب في المؤسسات
التعليمية من الطلاب واعضاء هيئة التدريس وموظفي المستشفيات وصلت إلى
سبعين في المائة .
...(وال الجفرة)...

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