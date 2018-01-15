الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مع هبوط الدولار.





لندن 18 يناير 2018 (وال) - سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على

أربعة أشهر يوم الاثنين بفعل ضعف الدولار الذي نزل لأقل مستوى في ثلاثة

أعوام مقابل سلة من العملات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1342.50 دولار للأوقية بحلول

الساعة 0718 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر

أيلول عند 1344.44 دولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع

الماضي وارتفع 1.3 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1341.90 دولار

للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 90.810. وفي وقت سابق من الجلسة سجل

مستوى متدنيا عند 90.622 دولار هو الأقل منذ يناير كانون الثاني 2015.

...(وال) ...