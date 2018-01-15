قوات الاحتلال تواصل اغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي.





رفح 15- يناير-2018 ( وال ) - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين لليوم الثاني على التوالي، اغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق

مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تحت ذرائع واهية.

وكان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد قصف بساعات متأخرة من مساء

السبت الماضي، نفقا بالقرب من المعبر جنوب قطاع غزة.

ويعدّ "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع

لقطاع غزة، حيث تغلقه قوات الاحتلال الصهوني يومي الجمعة والسبت من كل

أسبوع.

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