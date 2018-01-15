رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من بلدية القطرون .





طرابلس 15 يناير 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفد من بلدية

القطرون يضم عميد البلدية وأعضاء بمجلس الشورى والأعيان ومختاري المحلات.

ونقل أعضاء الوفد إلى السراج تحيات أهالي القطرون، مؤكدين ثقتهم في شخصه

ودعمهم لحكومة الوفاق الوطني آملين أن تنجح جهوده في لم الشمل وتحقيق

الاستقرار في البلاد .

ورحب رئيس المجلس بأعضاء الوفد مؤكدا على أهمية الجنوب، وحرص حكومة

الوفاق الوطني على تقديم الخدمات لكل أنحاء ليبيا.

وقال " إن مشاكل الجنوب تراكمت على مدى عقود وكان بالإمكان أن يكون

الوضع في الجنوب أفضل بكثير، مؤكدا بأن الجنوب الليبي سيحظى بما يستحقه

من أهتمام مشيراً إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبا على أداء مؤسسات

الدولة وبأن الحكومة تتعامل مع الواقع وتعمل على تقديم الخدمات واحتياجات

المواطنين وفقا للأولويات و ما هو متاح من إمكانيات.

واستمع السراج خلال المقابلة لما عرضه السادة أعضاء الوفد من مطالب تتعلق

باحتياجات بلدية القطرون، وتشمل مجال الأمن والصحة والتعليم وتمهيد الطرق

.

وقال " بأن هناك مخصصات ستمنح مباشرة للبلدية ومخصصات أخرى لحل مختنقات

عدد من المرافق ستصل القطرون عبر الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، كما

سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لدعم مديرية أمن القطرون "