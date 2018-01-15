أحمد معيتيق يجتمع مع عميد بلدية سبها المكلف .





طرابلس 15 يناير 2018(وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد

معيتيق" الأحد مع كل من عميد بلدية سبها المكلف السيد "قدفي بوسعدة"،

رئيس لجنة السلامة الجوية بالمنطقة الجنوبية " رمضان عمر "، ومدير محطة

سبها " حامد السعداوي"، وامين النقابة العامة للنقل الجوي السيد" عادل

أبودية ".

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على ضرورة افتتاح

مطاري " تمنهنت "، وبراك" وتعهد مكونات المنطقتين بتأمينه بالتنسيق مع

الجهات ذات العلاقة نظراً لأهميتيهما في تخفيف المعاناة عن أهالي الجنوب.

فيما أشار معيتيق بأن من يعيق اعادة عمل المطارات هو الجانب الأمني وعدم

إيفاء الأطراف من مكونات الجنوب بتعاهداتها بتأمين المطارات.

(وال)