منتخبنا لكرة القدم يخوض اليوم أول مبارياته ضمن بطولة الشان بالمغرب .





طرابلس 15 يناير 2018ل (وال)- يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم

اليوم الاثنين مباراة الجولة الافتتاحية الأولى في بطولة الأمم الأفريقية

الخامسة للاعبين المحليين (الشان) بالمغرب ضمن منتخبات المجموعة الثالثة

أمام غينيا الاستوائية بملعب طنجة الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا.

وقد استعد منتخبنا لهذه البطولة الافريقية بقيادة المدرب الوطني

"عمر المريمي" ضمن معسكرات تدريبية قصيرة أجرى خلالها ست مباريات ودية

انتهت جلها بالتعادل السلبي والإيجابي وخسر نتيجة مباراة واحدة.

وكانت اللجنة المشرفة على منتخبات المجموعة الثالثة في البطولة قد

عقدت اجتماعًا بالبعثة الليبية بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

جمال الجعفري، حيث قامت بتسليم البطاقات للاعبين والطاقم الفني والإداري

والطبي.

كما ناقشت الأمور التنظيمية والفنية وتوضيح مواعيد وأماكن التدريبات .

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