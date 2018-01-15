ارتفاع الاسهم اليابانية عند الاغلاق اليوم الاثنين .الإثنين ، 15-01-2018 - 09:37:00



طوكيو 15 يناير 2018 (وال) - اقتدت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية
وارتفعت اليوم الاثنين لكن ضعف الدولار مقابل الين كبح المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.26 بالمئة عند 23714.88 نقطة في
أول مكاسب له في أربع جلسات.
وصعد سهم سوفت بنك ذو الثقل بما يصل إلى 5.8 بالمئة بعد أن قالت صحيفة
نيكي الاقتصادية اليومية إن مجموعة الاتصالات تعتزم إدراج نشاطها للهاتف
المحمول عبر طرح عام أولي هذا العام.
في المقابل تراجعت أسهم المصدرين مثل طوكيو إلكترون وكوماتسو وسوزوكي
موتور وسط انخفاض قيمة الدولار.
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