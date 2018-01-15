ورشة عمل بديوان بلدية سرت حول مشروعات الصيانة للمرافق التعليمية والصحية .





سرت 15 يناير 2018 ( وال )- نظم برنامج الامم المتحدة الانمائىUNDP

بالتعاون مع مبادرة التغير السلمى وبلدية سرت ورشة عمل بديوان بلدية سرت

حول مشروعات الصيانة للمرافق التعليمية والصحية بسرت وخطة صندوق دعم

الاستقرار .

وحضر الورشة السيدة " هنية سالم ابوخريص " عميد بلدية سرت المكلف

وعضو المجلس البلدى السيد " صالح عيادة " ومدير قطاع التخطيط بالبلدية

المهندس " عمار العبانى " ، والمدير التنفيدى لمشروعات برنامج الامم

المتحدة الانمائى UNDP ومساعد رئيس جامعة سرت للشؤون العلمية ومديرى

مكاتب المشروعات بالجامعة وقطاع الصحة وبلدية سرت وفريق مبادرة التغير

السلمى وفريق الشراكة وعدد من اعيان مجلس سرت وعدد من مؤسسات المجتمع

المدنى .

وتأتي ورشة العمل فى اطار دعم صندوق الاستقرار التابع لبرنامج الامم

المتحدة الانمائى المدعوم من حكومة الوفاق الوطنى من اجل تقيم مرحلى

للمشاريع التى تقوم به UNDP فى بلدية سرت .

واستعرض المدير التنفيذي لمشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائى

الدكتور " القدافى البطى " الموقف العام التنفيذى للمشاريع التى

تنفذها فى عدد من المدراس التعليمية ومجمع عيادات سرت المركزى الصحى

وكدلك مقترحات بلدية سرت حول الاولويات فى اعمال الصيانة لمرافق حيوية

وتعليمية وصحية .

وقدم فريق مبادرة التغير السلمى عرضا حول مدى نسب الانجاز فى مشروعات

برنامج الامم المتحدة الانمائى فى سرت بخصوص أعمال الصيانة وملف استكمال

صيانة مدرسة الفتح للتعليم الاساسى بسرت مند شهرين

واوضح خطة العمل المقبلة لمشروعات الصيانة والامكانيات المزمع

توفيرها من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائى منها توريد عدد 200 صندوق

للقمامة لصالح شركة خدمات النظافة بسرت وتوريد 8 مضخات مياة لصالح الشركة

العامة للمياة والصرف الصحى بسرت وتوريد محرقة طبية لمستشفى بن سينا

التعليمى بسرت وذلك خلال الشهر القادم .

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