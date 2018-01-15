برنت يرتفع إلى 70 دولارا بفعل تخفيضات الإنتاج.





سنغافورة 15 يناير 2018 (وال )- ارتفعت أسعار خام برنت إلى 70 دولارا

للبرميل اليوم الاثنين مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك

وروسيا ومتجاهلة زيادة في أنشطة الحفر الأمريكية والكندية بما ينبئ بنمو

الإنتاج مستقبلا في أمريكا الشمالية.

وفي الساعة 0558 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس

العالمي برنت 13 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 70 دولارا للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين وصل الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ

ديسمبر 2014 حيث لامس برنت 70.05 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 64.77

دولار.

وقال بنك ايه.ان.زد اليوم الاثنين إن أسعار النفط ترتفع في الآونة

الأخيرة بفعل بيانات تظهر تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

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