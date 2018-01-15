فريق فني من شركة الكهرباء بالتعاون مع فريق ايطالي يتمكن من ادخال الوحدة الاولي بمحطة الخليج إلى الشبكة العامة .





سرت 15 يناير 2018م(وال) - تمكن الفريق المكلف من الشركة العامة

للكهرباء بالتعاون مع فريق ايطالي متخصص من صيانة الكوابل وادخال الوحدة

الاولي بمحطة الخليج البخارية لانتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى

الشبكة العامة وبقدرة انتاجية تصل إلى 170 ميجا وات .

حيث تمكن الفريق الفني من صيانة الكابل الكهربائي 400 كيلو فولت

والذي تعرض لاضرار نتيجة عطل فني في شهر مارس من العام الماضي .

وذكر احد المهندسين التابعين لمحطة الخليج البخارية لمراسل وكالة

الانباء الليبية بسرت بان إصلاح هذا الكابل الذي يربط بين محطة كهرباء

التحويل والوحدة الاولي بالمحطة استغرق خمسة اشهركاملة وتم الانتهاء من

صيانته خلال اليومين الماضين .. مشيرا إلى أن كافة التجارب والاختبارات

التي اجريت على الكابل المتضرر كانت ناجحة وان اعادة تشغيله تمت الليلة

الماضية .

وقد تمكن الفريق المكلف بالصيانة والمهندسين المشرفين بالمحطة من

تشغيل الوحدة الاولى على الشبكة الرئيسية بعد توقفها خلال المدة الماضية.

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