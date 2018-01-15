مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد.الإثنين ، 15-01-2018 - 09:23:00



بغداد 15- يناير2018 (وال) - قتل 26 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون
بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في
العاصمة العراقية بغداد، في ثاني هجوم يستهدف المدينة خلال يومين.
وقال مدير عام صحة الرصافة " عبد الغني الساعدي" في تصريح صحفي إن "26
شخصا قتلوا وأصيب تسعون آخرون بجروح".
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد " سعد معن" أشار إلى أن "الاعتداء
المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد كان بواسطة إرهابيين انتحاريين
اثنين".
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا