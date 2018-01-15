مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد.





بغداد 15- يناير2018 (وال) - قتل 26 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون

بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في

العاصمة العراقية بغداد، في ثاني هجوم يستهدف المدينة خلال يومين.

وقال مدير عام صحة الرصافة " عبد الغني الساعدي" في تصريح صحفي إن "26

شخصا قتلوا وأصيب تسعون آخرون بجروح".

وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد " سعد معن" أشار إلى أن "الاعتداء

المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد كان بواسطة إرهابيين انتحاريين

اثنين".

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