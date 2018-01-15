تواصل حملة أيام الصحة المدرسية بسرت .





سرت 15 يناير 2018 ( وال )- أكد مدير برنامج التطعيمات الصحية بسرت "

محمد عبد الرحمن ادريس " أن حملة ايام الصحة المدرسية للطلاب متواصلة

برعاية ادارة الخدمات الصحية بالتعاون مع مراقبة تعليم سرت .

وقال " ادريس " إن عدد الطلاب الدين تم تطعيمهم بالجرعات خلال الحملة

حتى اليوم بلغ أكثر من ستة الاف طالب وطالبة .

واوضح أن عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة بالحملة بالبلدية يبلغ 80

مؤسسة من ابونجيم وزمزم جنوب غرب سرت وحتى بلدية اهرواة شرقا وابوهادى

جنوبا .

...(وال سرت)...