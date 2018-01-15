تواصل حملة أيام الصحة المدرسية بسرت .
الإثنين ، 15- 01- 2018 - 09:23:00
سرت 15 يناير 2018 ( وال )- أكد مدير برنامج التطعيمات الصحية بسرت "
محمد عبد الرحمن ادريس " أن حملة ايام الصحة المدرسية للطلاب متواصلة
برعاية ادارة الخدمات الصحية بالتعاون مع مراقبة تعليم سرت .
وقال " ادريس " إن عدد الطلاب الدين تم تطعيمهم بالجرعات خلال الحملة
حتى اليوم بلغ أكثر من ستة الاف طالب وطالبة .
واوضح أن عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة بالحملة بالبلدية يبلغ 80
مؤسسة من ابونجيم وزمزم جنوب غرب سرت وحتى بلدية اهرواة شرقا وابوهادى
جنوبا .
...(وال سرت)...